Фудблогеры оценили обеды в школьных столовых Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске фудблогеры проверили школьные столовые. Как пояснили в мэрии, на «дегустацию» позвали обозревателей красноярских телеграм-каналов о еде. По столовым прошлись, в частности, Василий Прокушев и Анна Медведева.

– В целом, еда в школьной столовой – нормальная, учитывая, что повара должны готовить полезную пищу и в ней не должно быть много специй. В моём детстве была хуже. И когда я работал учителем, тоже была хуже. Так что прогресс явно есть! – отметил Прокушев.

Блогерам представили на обозрение столовые лицея № 7 и школы № 36. В лицее на обед подавали гороховый суп, тефтели с рисом и соусом, гарнир из тушеной капусты и картофельного пюре, свежие помидоры и компот из шиповника. В школе, которая, к слову, недавно открылась после реконструкции, покормили картофельным супом с макаронами и филе птицы, также давали жаркое по-домашнему.

– Питание в школе почти не изменилось с моих школьных лет. Добротное, сытное меню. Нас дополнительно угостили булочкой, и тут мой внутренний ребенок максимально порадовался! Булочки пекут несколько раз в день, чтобы всегда были свежие. Воздушное, ещё теплое тесто, много клубничного повидла внутри – очень вкусно! За булочками в буфет стояла очередь – ничего не меняется, – рассказала Медведева.