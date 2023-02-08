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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:03

В Красноярске спустя 15 лет начали обрезку деревьев на Калинина

Деревья приводят в порядок перед весенним цветением
Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярске коммунальщики начали обрезку деревьев на улице Калинина. В мэрии отметили, что по четной стороне улицы деревья уже приводили в порядок два года назад. По нечетной же стороне, по какой-то причине, обрезку не делали 15 лет.

– Уберут до 25% кроны. Весной деревья дадут новые побеги, будут выглядеть более пушистыми. Но самое главное — это необходимо для безопасности, нельзя допустить падение веток на пешеходов или автомобили, – пояснили в администрации.

Обрезка также началась в районе Мясокомбината – там приведут в порядок деревья вдоль дороги у Бугача. Также деревья начнут готовить на улице Грунтовой.