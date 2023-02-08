Красноярцам посоветовали отказаться от поездок в опасные регионы Турции

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Туристам из Красноярского края посоветовали воздержаться от поездок в центральную и южную части Турции. Рекомендации опубликовало краевое Агентство по туризму – они связаны с недавним катастрофическим землетрясением в стране.

– В связи с повышенной сейсмической активностью рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп. В случае необходимости оказания экстренной помощи, для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля, его магнитуда превысила 7 баллов. Сотни домов оказались разрушены, в результате катастрофы погибли более тысячи человек. Под завалами оказались, в том числе, туристы.

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