УФАС признала платную парковку в центре Красноярска незаконной Фото: Мария ЛЕНЦ

8 февраля 2023 года региональное отделение УФАС признало платную парковку в центре Красноярска незаконной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Позиция УФАС такова: мэрия наделила МАУ «Красгорпарк» правом организации стоянок, чтобы людям было удобнее добираться до мест прогулок. Однако «Красгорпарк» не имеет законных оснований на такую деятельность, тем более, что незаконный доступ «Красгорпарка» дискриминировал других претендентов на организацию платных стоянок.

Так, УФАС требовало от мэрии снять со своей структуры полномочия на организацию парковок. Судебные тяжбы растянулись на три судебные инстанции и завершились победой антимонопольщиков.

Таким образом, незаконными признаны платные парковки на Перенсона, 2; площадь Мира; по Октябрьской – Авиаторов, по Дубровинского, 45а/1, в районе Театральной площади, площади Революции и у привокзальной площади ЖД-вокзала.