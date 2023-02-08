В Туве парень забил до смерти женщину на восьмом месяце беременности

В Туве парень забил до смерти женщину на 8 месяце беременности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве вынесли приговор 24-летнему сельчанину, который до смерти избил беременную женщину. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось еще в июле 2020 года в селе Чаа-Холь. Прямо во дворе дома молодой человек набросился на свою беременную сожительницу. Он избивал ее руками и неустановленным тупым предметом. В итоге, женщина, находящаяся на 8 месяце беременности скончалась.

Изверга сразу же задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство женщины, находящейся в состоянии беременности».

8 февраля суд признал 24-летнего изувера виновным. Парню назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.