Красноярские общественники оценили качество дороги в аэропорт после ремонта

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Общественные активисты оценили послеремонтное состояние участка дороги до аэропорта Красноярск. Об этом сообщат краевое управление дорог.

Речь идет об участке трассы Красноярск – Солонцы, протяженностью почти 3 километра, который отремонтировали в 2022 году. Активисты Народного фронта вместе с дорожной лабораторией измерили параметры проезжей части и сравнили с нормативами.

По словам координатор проекта «Дорожная инспекция Народного фронта» Вадима Серватинского, что никаких нареканий у проверяющих к качеству дороги не возникло. Напомним, что в 2022 году здесь обновили само дорожное полотно, восстановили обочины, смонтировали барьеры, нанесли свежую разметку и установили дорожные знаки.