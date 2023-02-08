В Красноярске коронавирусом заболели еще 111 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки коронавирусом за сутки, на 8 февраля 2023 года, заразились еще 111 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии ковидом заболели 428 936 человек. За сутки выздоровели всего лишь 25 пациентов, за все время – 416 656 красноярцев.

Госпитализирован за сутки 41 человек. Скончался от COVID-19 еще 1 красноярец, всего жертвами вируса в регионе стали 11 253 человека.

Напомним, что на минувшей неделе ковидом в Красноярском крае заразились около 600 человек. Об этом сообщал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.