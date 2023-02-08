Под Красноярском будут судить подрядчика, из-за которого во время игры на спортплощадке пострадала девочка

Фото: СК по Красноярскому краю

В Березовском районе перед судом предстанет директор фирмы, которого обвиняют по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В 2020 году фирма по договору с муниципалитетом построила спортплощадку для детей в Бархатово. Однако рабочие установили там мини-футбольные ворота без креплений к земле, что противоречит техзаданию, ГОСТу и требованиям безопасности.

В итоге 26 апреля 2022 года второклассник на уроке физ-ры повис на перекладине, она не устояла и рухнула. Сам мальчик успел отскочить, а ворота упали на его 9-летнюю одноклассницу. В итоге девочка получила ушиб левой почки.

Обвиняемый свою вину признал. Материалы дела уже переданы в суд.