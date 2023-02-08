В Красноярске на Борисевича отремонтируют две подпорные стены. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске пройдет капитальный ремонт двух подпорных стен на улице Борисевича в Ленинском районе. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на мэрию.

Так, работы будут вестись с подпорными стенами в районе домов 8-8А и 22 – первая стена в длину 154 метра, вторая – 187 метров. Их полностью разберут, а затем соберут новую с нуля. Кроме того, на Борисевича, 22 старые лестницы заменят на новые металлические.

В 2022 году мэрия Красноярска закажет смету на строительство еще четырех подпорных стен. Будет определена стоимость работ, а затем их включат в план. Речь идет о конструкциях на Мичурина, 14; Борисевича, 24; 40 лет Победы, 28; Киренского, 25.

В общей сложности в Красноярске насчитывается 338 подпорных стен. Из них в собственности города – 127.