В Красноярске экс-полицейскому дали 5 лет колонии за мошенничество

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Бывшему оперуполномоченному по борьбе с коррупцией дали 5 лет колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В декабре 2018 года мужчина предложил жителю краевой столицы помочь приостановить предварительное следствие по делу о незаконном оформлении земельных участков в черте города. Тот, опасаясь уголовной ответственности, с февраля по май 2019 года передал полицейскому 1,5 миллиона рублей.

При этом повлиять на ход следствия полицейский в реальности никак не мог.

В тоже время оперуполномоченный соврал этому же мужчине, что в его отношении проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для того, что их прекратить, надо еще 5 миллионов рублей.

Экс-полицейского поймали сотрудники УФСБ России. Свою вину мужчина не признал.

После оглашения приговора его взяли под стражу.