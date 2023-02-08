Красноярские полицейские нашли мужчину, предположительно стрелявшего в собак на дачах Фото: Мария ЛЕНЦ

8 февраля полицейские нашли мужчину, который возможно стрелял по собакам на дачах в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В произошло в СНТ «Победа» еще 5 февраля. Кто-то за рулем внедорожника медленно едет по дачному поселку, замечает бродячую собаку и стреляет в нее. Животное тут же убегает, а водитель едет дальше. Очевидец расправы сообщил, что собака не выжила.

В МВД рассказали, что были обнаружено несколько собачьих трупов – в СНТ и на проспекте Свободный. Тела находятся на экспертизе для установления причины смерти.

Сейчас проводится проверка. Опрашиваются свидетелей и очевидцы. Владельца автомобиля, из которого производились выстрелы, нашли. С ним работают полицейские.