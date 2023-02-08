Красноярцев предупредили о возможном сходе лавин на трассы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края предупредили о повышенной опасности схода лавин на двух трассах 9 и 10 февраля. Об этом сообщает МЧС по региону.

Так, риск схода лавин повышен на участке 601-604 километра трассы Р-257 «Енисей» – Буйбинский перевал. Кроме того, повышенная опасность прогнозируется а 26 – 28 кмилометре автодороги регионального значения Р-01 «Курагино – Черемшанка».

Сотрудники МЧС просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.