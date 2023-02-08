Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 6:36

Житель Железногорска продал пятерым клиентам несуществующие пистолеты

Полицейские завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Железногорска продал пятерым клиентам несуществующие пистолеты

Житель Железногорска продал пятерым клиентам несуществующие пистолеты

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске будут судить 20-летнего парня, продававшего несуществующее оружие. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Юноша купил аккаунт магазина, в котором торгуют охолощенным оружием. При этом реального оружия у него не было, что, впрочем, не помешало начать бизнес. Парень на полном серьезе обещал клиентам отправить интересующие экземпляры.

При этом продавец настаивал на 100% предоплате товара – деньги вперед. Естественно, никто оплаченное оружие не получил. В итоге жертвами стали пять любителей оружия из Дагестана, Воронежа, Пятигорска, Владивостока и Хабаровского края.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. В отношении железногорца завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Расследование уже окончено. Ему грозит до 5 лет колонии.