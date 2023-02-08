Житель Железногорска продал пятерым клиентам несуществующие пистолеты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске будут судить 20-летнего парня, продававшего несуществующее оружие. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Юноша купил аккаунт магазина, в котором торгуют охолощенным оружием. При этом реального оружия у него не было, что, впрочем, не помешало начать бизнес. Парень на полном серьезе обещал клиентам отправить интересующие экземпляры.

При этом продавец настаивал на 100% предоплате товара – деньги вперед. Естественно, никто оплаченное оружие не получил. В итоге жертвами стали пять любителей оружия из Дагестана, Воронежа, Пятигорска, Владивостока и Хабаровского края.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. В отношении железногорца завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Расследование уже окончено. Ему грозит до 5 лет колонии.