Красноярск оказался миллионником с самым холодным февралем Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск оказался городом-миллионником с самым холодным февралем в России. Сводный результат за последние десять лет составила Яндекс. Погода.

Так, в период с 2013 по 2022 год средняя температура воздуха в феврале в Красноярске составила -14,6 градусов. Красноярск оказался выше Омска (-14,3), Новосибирска (-13,7) и Челябинска (-11,5). Самые теплые феврали в южных миллионниках – в Краснодаре (+3,5), Ростове-на-Дону (-0,1) и Волгограде (-3,4).

При этом Красноярск оказался на третьем месте среди миллионников по количеству ясных дней в феврале (4 ясных дня). Выше нашего года оказались Краснодар (4,5 дня) и Челябинск (5,5 дней). Самые мрачные – Санкт-Петербург (1,4 дня), Уфа (2 дня) и Самара (2,3 дня).

Фото: Яндекс. Погода

Напомним, что 1 февраля в пресс-центре «КП-Красноярск» ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов предсказал красноярцам умеренно холодный февраль.