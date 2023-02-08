В Лесосибирске полицейские накрыли казино в квартире

Фото: скриншот из видео МВД

В Лесосибирске полицейские накрыли игорный клуб, работающий в квартире. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В начале ноября 2022 года трое лесосибирцев 71 года, 33-х и 32-х лет организовали казино в квартире обычного панельного дома на улице Урицкого. Кого попало внутрь они не пускали, заведение работало в формате «для своих». Игрокам для обеспечения домашней обстановки предлагали пряники, печенье и чай.

Однако в феврале 2023 года полицейские нагрянули в импровизированный игорный клуб. Они накрыли казино, войдя через окно, чем застали играющих и организаторов врасплох. В итоге были изъяты 6 ноутбуков, документы и телефон управляющего с программой администрирования процесса.

На всех троих мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Всех отправили под подписку о невыезде.