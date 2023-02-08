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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:18

Житель Канска отсудил у авиакомпании 67 тысяч рублей за отмененный рейс

Мужчине пришлось потратиться на аренду жилья и новый билет
Татьяна ИЛЬИНА
Суд встал на сторону пассажира

Суд встал на сторону пассажира

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Канска обратился в суд после того, как авиакомпания прислала ему на почту уведомление об отмене рейса из Таиланда. В пользу мужчины взыскали 67 423 рубля, сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Ситуация произошла еще в апреле 2022 года. Мужчине пришлось задержаться в теплой стране и понести незапланированные расходы. Все их суд обязал возместить авиакомпанию, которая должны была осуществить рейс. Это стоимость билета в размере 12 696 рублей, доплаты за билет – 5 256 рублей, почти 24 тысячи рублей за аренду жилья в ожидании нового рейса, а также 3 тысячи за моральный вред и 22 474 рубля штрафа.

Решение в силу пока не вступило.