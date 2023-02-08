В Красноярском крае заключили контракты на строительство трех крупных объектов культуры

Фото: правительство Красноярского края

В регионе заключены контакты на строительство крупных учреждений культуры: Красноярского хореографического колледжа, Международного центра креативных индустрий «Поздеев центр» и Национального центра В. П. Астафьева в Овсянке. Стоимость возведения всех трех объектов составляет около 5 миллиардов рублей, сообщает правительство края.

Для Хореографического колледжа построят четырехэтажное здание общей площадью 18 тысяч квадратных метров. В нем разместится учебный театр на 500 мест. Сдать объект должны в сентябре 2025 года.

«Поздеев центр» будет представлять собой пятиэтажное здание. В нем разместится постоянная экспозиция работ художника Андрея Поздеева, а также будут проходить выставки различного масштаба. Предусмотрено место и для развития молодых деятелей культуры. Строительство объекта стоимостью в 1,7 миллиарда рублей должны завершить в сентябре 2025 года.

Национальный центр В. П. Астафьева появится недалеко от дома-музея писателя. Это будет трехэтажное здание, в котором посетители смогут увидеть посвященную творчеству Астафьева экспозицию. Здесь же планируется проводить фестивали, научные конференции и другие мероприятия. Закончить строительство должны уже в этом году.