За прошлый год белки с сусликами покусали в Красноярске 46 детей

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В Красноярске в 2022 году при попытке покормить белок и сусликов зверьки укусили 46 детей. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Всего в больницы Красноярского края после укусов диких животных обратилось 90 человек. Большая часть из них, 71 человек, жители краевой столицы.

При этом количество укушенных в прошлом году стало больше в 1,7 раз по сравнению с 2021 годом.

После того, как вас укусил или поцарапал дикий зверь, даже если он выглядел спокойным и здоровым, необходимо обратиться в травмпункт. В Роспотребнадзоре предупреждают, что возбудитель бешенства может находиться в слюне животного за 10 дней до того, как признаки заболевания станут видны.