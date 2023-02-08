В Ачинске транспортные полицейские раскрыли мошенничество на 60 тысяч рублей

В Ачинске транспортные полицейские раскрыл мошенничество на 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на станции Ачинск полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты. Об этом сообщает УТ МВД РФ по СФО.

В полицию на станции Ачинск поступило сообщение, что у пассажира поезда «Москва – Улан-Удэ» пропали смартфон и банковская карта, которая находилась в чехле гаджета. Спустя некоторое время на той же станции был задержан 27-летний ранее судимый житель Алтайского края. У него изъяли и карту, и телефон.

Парень рассказал, что сел в поезд ночью на станции Анжерская. Увидев, что все спят, а один из пассажиров оставил вещи без присмотра, он достал телефон из-под подушку и ушел.

Выйдя в Ачинске, молодой человек начал закупаться, расплачиваясь картой. На этом он не остановился, и с украденного телефона написал родственникам владельца телефона несколько сообщений с просьбой перечислить 60 тысяч рублей. Получив деньги, он начал их тратить.

В отношении парня завели уголовное дело по статье «мошенничество». Решается вопрос о заведении дела за кражу самого телефона, гаджет находится на экспертизе.