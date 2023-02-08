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НовостиОбщество8 февраля 2023 2:36

В Красноярске медалью наградили 102-летнего ветерана милиции Ивана Шпагина

По поручению главы МВД РФ Владимира Колокольцева
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске медалью наградили 102-летнего ветерана милиции Ивана Шпагина. Фото: скриншот из видео МВД

В Красноярске медалью наградили 102-летнего ветерана милиции Ивана Шпагина. Фото: скриншот из видео МВД

В Красноярске 7 февраля по поручению главы МВД РФ Владимира Колокольцева наградили ветерана Великой Отечественной войны, подполковника милиции в отставке Ивана Шпагина и поздравили со 102-летием. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В торжественной обстановке ветерану милиции вручили медаль МВД «За вклад в управление правопорядка». На церемонии присутствовали врио начальника Главного управления Руслан Северин, замначальника краевого Главка Алексей Запьянцев и председатель регионального Совета ветеранов ОВД и ВВ Иннокентий Жмаков.

Подарком для Ивана Шпагина также стал концерт в его честь. Оркестр прямо под окном именинника исполнил его любимые песни и попурри из мелодий военных лет.