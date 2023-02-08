В Красноярском крае браконьеры застрелили 11 северных оленей. Фото: минэкологии края

На Таймыре в Красноярском крае браконьеры застрелили 11 северных оленей. Об этом сообщает минэкологии региона.

Недалеко от поселка Кресты на Таймыре инспекторы министерства увидели два снегохода с прикрепленными нартами. Специалисты решили их проверить, но хозяева транспортных средств, заметив приближающихся ревизоров, тут же скрылись.

Однако по следам снегоходов инспекторы добрались до охотничьего домика, рядом с которым стоял один из снегоходов. В нем были обнаружены магазин от ружья, нож, веревки и патроны. А рядом с домиком найдены 11 туш северного оленя.

Прибывшие на место полицейские изъяли все обнаруженное. Заведено уголовное дело. Браконьеров сейчас ищут.

В минэкологии добавили, что зимой животные наиболее уязвимы, поэтому охотинспекторы с особым пристрастием патрулируют лесные территории для пресечения браконьерства.