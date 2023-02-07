В Туве перенесли открытие крупнейшего в России буддийского храма

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Буддийский храмовый комплекс в Кызыле будет открыт позже назначенного срока. По плану крупнейший буддийский храм в России должны были открыть 21 февраля, однако открытие перенесли на весну-лето. Точная дата пока не называется.

В культурном фонде им. Шойгу не уточнили причины задержки, сказав лишь, что они «организационные». На открытие монастыря должны были приехать около 300 гостей включая нескольких губернаторов и глав буддийских общин – теперь им приходится сдавать билеты.

Буддийский монастырь в Кызыле имеет больше 56 м в высоту. Архитекторы вдохновлялись дворцом Далай-ламы в Тибете. На первом этаже монастыря откроют экспозицию Национального музея республики – в числе экспонатов будут религиозные книги на тибетском и старо-монгольском языках.