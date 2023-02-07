Красноярцы удивились массовому съезду скорых к аэропорту

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска заметили колонну машин скорой помощи минувшей ночью. По словам очевидцев, порядка десяти автомобилей ехали в сторону аэропорта. Ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта отмечает, что скорые могли ехать туда из-за прибытия медицинского спецборта.

Отметим, что скорые также могли ехать в аэропорт по другой причине – например, из-за ночного инцидента с самолетом Ан-26, летевшим в Красноярск из Тюмени. Самолет перестал выходить на связь с диспетчерами и был вынужден идти на посадку в полном радиомолчании.