Мэр Красноярска рассказал о планах реконструкции Предмостной площади

Фото: мэрия Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов поделился планами на благоустройство Предмостной площади. Сейчас, по его словам, в госэкспертизе находится проект реконструкции Красраба – а именно 450-метрового участка, который примыкает к кольцевой развязке на площади. Из-за постоянных пробок проезжую часть там расширят.

– Обустроим и пешеходное пространство вдоль проспекта - от здания Центра творческого образования до Навигационной. Бросилось в глаза несколько моментов. Один из них – кафе, которое не эксплуатируется более 5 лет. За территорией не следят, а это уже вопрос безопасности горожан. Поэтому приняли решение обратиться в суд с целью сноса объекта, – рассказал Логинов.

Также власти планируют заняться зелеными насаждениями в районе Предмостной. Часть деревьев там признали аварийными, поэтому от них избавятся. Остальные подрядчик должен будет привести в порядок.