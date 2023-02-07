Банки объединяют банкоматные сети

С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в Группу и доведет число доступных банкоматов для клиентов почти до 20 тысяч.

На этапе объединения эти кредитные организации отменяют комиссии по снятию и внесению наличных для пользователей своих карт. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком, выпустившим карту. Единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тыс. устройств.

«Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и ее расширении. Создание общей сети банкоматов стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.