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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:15

В Красноярске за сутки вывезли 990 КАМАзов снега

От Взлетки до Северо-Западного микрорайона
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске за сутки вывезли 990 КАМАзов снега

В Красноярске за сутки вывезли 990 КАМАзов снега

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске за сутки с 6 на 7 февраля вывезли 990 КАМАЗов снега. Об этом сообщает городская администрация.

Спецтехника работает на улицах Взлетная, Молокова, Вильского, Новая Заря, Тотмина, Высотная, Тимошенкова и других. Так, на дневной рейс выехало более 110 машин.

В мэрии отмечают, что днем техника ограничена активным автомобильным трафиком. Поэтому чтобы не создавать заторы на главных дорожных артериях, работа идет на периферийных улицах.

И несмотря на уборку, в мэрии жалуются, что люди не всегда рады коммунальщикам. Многие красноярцы относятся к технике агрессивно, одним она мешает шумом, другим – проезду. Сотрудники администрации просят отнестись к уборке улиц с пониманием.