В красноярском Солнечном в лифте дома заметили окровавленного мужчину с ножом

Фото: vk.com/kras_sunny

6 февраля в микрорайоне Солнечный в Красноярске в лифте одной из многоэтажек заметили окровавленного мужчину с ножом в руке. Видео опубликовали в районном паблике.

Все случилось в доме на Соколовской, 76А. Как сообщают жильцы, в одной из квартир произошла драка, перешедшая в поножовщину, однако никто из конфликтующих серьезно не пострадал.

По всей видимости, один из участников драки решил скрыться после того, как понял, что ему грозит за нападение с ножом. Судя по кадрам видео, молодой человек в крайне возбужденном состоянии.

В полиции Красноярска заявили, что к ним никто по этому инциденту не обращался. Однако сотрудники сами зарегистрировали происшествие и сейчас проводят проверку.