ФСБ накрыла террористическую ячейку в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку террористической организации Катиба Таухид аль-Джихад*, которая действовала в Красноярске и Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ во вторник.

В ведомстве сообщили, что в общей сложности задержали четырех человек: главарей и рядовых членов. Эти люди вербовали боевиков для отправки в Сирию. Также они занимались сбором средств для исламистов.

У задержанных нашли пропагандистские материалы, телефоны, банковские карты. В отношении участников ячейки завели уголовное дело.

* запрещенная в России террористическая организация