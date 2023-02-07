ФСБ накрыла террористическую ячейку в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку террористической организации Катиба Таухид аль-Джихад*, которая действовала в Красноярске и Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ во вторник.
В ведомстве сообщили, что в общей сложности задержали четырех человек: главарей и рядовых членов. Эти люди вербовали боевиков для отправки в Сирию. Также они занимались сбором средств для исламистов.
У задержанных нашли пропагандистские материалы, телефоны, банковские карты. В отношении участников ячейки завели уголовное дело.
* запрещенная в России террористическая организация