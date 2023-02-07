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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:29

ФСБ накрыла террористическую ячейку в Красноярске

Задержаны 4 исламиста
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
ФСБ накрыла террористическую ячейку в Красноярске

ФСБ накрыла террористическую ячейку в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку террористической организации Катиба Таухид аль-Джихад*, которая действовала в Красноярске и Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ во вторник.

В ведомстве сообщили, что в общей сложности задержали четырех человек: главарей и рядовых членов. Эти люди вербовали боевиков для отправки в Сирию. Также они занимались сбором средств для исламистов.

У задержанных нашли пропагандистские материалы, телефоны, банковские карты. В отношении участников ячейки завели уголовное дело.

* запрещенная в России террористическая организация