В Красноярске женщины оказались главными противницами феминитивов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские женщины высказали против использования феминитивов. Такие результаты опроса опубликовал портал Superjob.

Так, по данным опроса 62% красноярцев относятся к феминитивам отрицательно. При этом женщин-противниц феминитивов больше, чем мужчины – 68%. Лишь 8% опрошенных относятся к феминитивам положительно.

В речи (письменной или устной) феминитивы используют 22% респондентов, однако на полном серьезе – лишь 7%, еще 15% - в шутливой форме. 72% красноярцев не используют такие слова вообще.

Для справки:

Феминитив – это имена существительные женского рода, образованные от мужских. Например: психологиня, режиссерка, авторка, пилотесса, блогерка.