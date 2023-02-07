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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:07

В Красноярске женщины оказались главными противницами феминитивов

Более 70%
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске женщины оказались главными противницами феминитивов

В Красноярске женщины оказались главными противницами феминитивов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские женщины высказали против использования феминитивов. Такие результаты опроса опубликовал портал Superjob.

Так, по данным опроса 62% красноярцев относятся к феминитивам отрицательно. При этом женщин-противниц феминитивов больше, чем мужчины – 68%. Лишь 8% опрошенных относятся к феминитивам положительно.

В речи (письменной или устной) феминитивы используют 22% респондентов, однако на полном серьезе – лишь 7%, еще 15% - в шутливой форме. 72% красноярцев не используют такие слова вообще.

Для справки:

Феминитив – это имена существительные женского рода, образованные от мужских. Например: психологиня, режиссерка, авторка, пилотесса, блогерка.