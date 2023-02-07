Красноярский ресторан Fresco стал финалистом «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса 2023»

Фото: vk.com/restaurant_fresco

Ресторан FRESCO из Красноярска стал одним из 12 финалистов национальной премии «Пальмовая ветвь 2023». За первое место соревнуются оригинальные и креативные проекты из 9 регионов страны, которые открылись в 2022 году.

Среди номинантов – рестораны из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сочи и Петропавловск-Камчатского.

FRESCO на странице конкурса отмечен как авторский гастрономический ресторан со слоганом и философией «когда еда – это искусство». Автор концепции – Хайям Аминов.

Сама премия пройдет в 18 раз. Кто представил лучшую новую ресторанную концепцию страны, объявят 17 апреля в Москве.