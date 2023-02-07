Содержание взвешенных частиц в воздухе Красноярска превышено почти в 6 раз

Фото: Мария ЛЕНЦ

В воздухе Красноярска содержание взвешенных частиц превышает гигиенические нормативы от 2,8 до 5,7 раз. Результаты исследования в период НМУ опубликовал Роспотребнадзор.

Помимо этого, в атмосферном воздухе краевой столицы превышено содержание оксида углерода – в 1,06 раз, и оксида азота – в 1,9 раз.

В Минусинске в воздухе находится в 1,9 раз больше положенного взвешенных веществ и в 1,8 раз – оксида углерода.

Режим «черного неба» в этих городах продлен до 19.00 8 февраля.

В Ачинске и Назарове зарегистрировано превышение только по взвешенным частицам - в 1,6 и 1,5 раз. Режим НМУ тут продлится до 19.00 7 февраля.