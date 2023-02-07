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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:16

В Кодинске простились с погибшим в ходе СВО 24-летним Александром Петелиным

Церемония прошла сегодня, 7 февраля
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Кодинска

Фото: администрация Кодинска

В Кодинске Красноярского края прошло прощание с 24-летним Александром Петелиным. Молодой человек погиб, принимая участие в специальной военной операции, сообщает администрация Кодинска.

Церемония прошла в РДК. В 10 часов с Александром простились родственники, после чего прошло отпевание. Похороны пройдут на кладбище «Покровское».

В городе объявлены дни траура и тишины.

Напомним, в Красноярске сегодня простятся с погибшим в зоне СВО полковником юстиций Андреем Фризеном. О его смерти стало известно 2 февраля 2023 года.