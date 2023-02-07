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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 4:56

На дороге в Красноярском крае опрокинулась бочка с соляной кислотой

Обошлось без пострадавших
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На 123 километре автозимника Богучаны-Байкит 60-летний водитель грузовика съехал в кювет с опасным грузом – на машине были закреплены 10 бочек с соляной кислотой. Одна из них опрокинулась, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что после ДТП не выдержало крепление, которое держало бочки. В результате опасное содержимое одной из них оказалось на дороге. К счастью, обошлось без пострадавших.

Определить ущерб, который нанесен природе, еще только предстоит. Для этого на место выедут специалисты экспертной лаборатории. Они возьмут пробы разлитого вещества.

На водителя составили протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов.