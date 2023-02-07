В Красноярске водитель грузовика насмерть задавил 90-летнего мужчину

Фото: скриншот видео

По улице Карла Маркса в Красноярске водитель грузовика сдавал назад и наехал на 90-летнего мужчину. Тот умер на месте от полученных травм, сообщает госавтоинспекция региона.

Трагедия произошла сегодня днем, 7 февраля. Водитель выезжал со двора и не заметил, что за машиной находится человек. На видео, которое появилось в сети, видно, что пешеход попал прямо под колеса. Машина же после наезда остановилась не сразу.

На месте работают полицейские – им предстоит выяснить все детали случившегося.