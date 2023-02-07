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НовостиОбщество7 февраля 2023 3:02

В Красноярском крае за спасение троих детей из воды медали вручат водителям скорой помощи

Указ подписал президент России
Татьяна ИЛЬИНА
Два водителя скорой помощи в Красноярском крае получат медали "За спасение погибавших"

Два водителя скорой помощи в Красноярском крае получат медали "За спасение погибавших"

Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями «За спасение погибавших» двух воителей скорой помощи «Енисейской районной больницы». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

За смелые и решительные действия при спасении людей на воде медали получат Евгений Гончаров и Андрей Кудрин. Мужчины вытащили на берег троих детей, которые оказались в холодной реке после того, как опрокинулась лодка.

Всего в транспортном средстве было семь человек: четверо взрослых и ребята 3, 9 и 11 лет. Водитель не справился с управлением, и лодка перевернулась.

К счастью, на берегу в это время отдыхала компания взрослых, среди которых были сотрудники скорой помощи. Мужчины бросились на помощь, благодаря чему все дети остались живы. Смогли выплыть и двое пассажиров, тогда как 31-летнюю женщину и водителя спасти не удалось.