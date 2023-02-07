В Красноярске вынесли приговор продавшей ребенка суррогатной матери

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске Октябрьский райсуд вынес приговор 34-летней жительнице Новосибирска, обвиняемой в торговле детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2019 году женщина решила статья суррогатной матерью для бездетной пары. Она заключила договор с фирмой «Дидилия», которая организовывала и сопровождала процедуру оплодотворения.

В 2020 году после искусственного оплодотворения женщина родила ребенка в Красноярске. Она получила свидетельство о рождении, в котором указала себя в роли матери, а затем оформила доверенность на распоряжение младенцем на имя руководителя фирмы.

В итоге ребенка передали паре, а женщина получила за свои услуги 850 тысяч рублей. Суд признал ее виновной, но вынес довольно мягкий приговор – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В прокуратуре заявили, что будут обжаловать это решение.

Ранее еще одной суррогатной матери назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, другой – 3,5 года условно. Начальник юротдела красноярского перинатального центра, где дети появлялись на свет, осуждена на 2 года ограничения свободы.

В производстве суда остаются уголовные дела в отношении еще одной суррогатной матери, халатности главврача перинатального центра и его зама, а также директора «Дидилии» и сообщников.