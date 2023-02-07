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НовостиОбщество7 февраля 2023 2:32

В Красноярском крае изменились сроки получения выплат для многодетных семей

Это сделано для синхронизации дат выплаты с Социальным фондом
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае изменились сроки получения выплат для многодетных семей

В Красноярском крае изменились сроки получения выплат для многодетных семей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В феврале 2023 года в Красноярском крае изменились сроки получения выплат для многодетных семей. Об этом сообщает минсоцполитики региона.

Эта мера связана с синхронизацией дат выплат с Социальным фондом РФ. Напомним, что такая выплата положена семьями с доходом, не превышающим два прожиточных минимума, на третьего ребенка и последующих.

В Красноярске размер такой выплаты составляет 15 742 рубля. В целом по краю ее размер зависит от величины прожиточного минимума в конкретном районе.

- Ранее перевод денег производился месяц в месяц, но с учетом выплатного периода Социального фонда России, сроки выплат смещаются и будут выплачиваться по итогам прошедшего месяца. То есть, выплата за февраль будет перечислена в марте, за март – в апреле и так далее, - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.