В Красноярске на Бадалыке благоустроят аллею почетных захоронений

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске планируют обустроить аллею почетных захоронений кладбища Бадалык. Об этом сообщают в городской администрации.

В 2023 году на кладбище появится участок на минимум 80 новых захоронений. Точное число станет известно после планировочных работ. Аллея появится вдоль улицы Ремесленная, она будет выполнена в едином стиле.

На новом участке кладбища сформируют сеть пешеходных дорожек из брусчатки, проезды для транспорта, проходы для пешеходов и ячейки для самих захоронений. На территории также появится освещение.

В прошлом году работы проходили на смежных участках. Уже обустроены ливневки и появился теплый туалет.