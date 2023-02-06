Экс-глава Тувы обещал разобраться в истории с избиением мобилизованных в ДНР

Фото и видео: Шолбан Кара-оол

Бывший глава Тувы и нынешний вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться с избиением мобилизованных тувинцев в ДНР. Видеообращение от них появилось в сети 5 февраля – мобилизованные пожаловались, что на Донбассе их избивают представители народной милиции ДНР и угрожают им. Также военные рассказали, что не закреплены за конкретной воинской частью, а это мешает госпитализации раненых.

– Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам, — заявил Кара-оол в соцсетях.

На ситуацию также обратили внимание действующие власти Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить действия народной милиции. Также он направил в регион представителей и обещал обратиться в Минобороны, назвав ситуацию «вопиющим случаем».