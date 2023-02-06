В Красноярске полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полиция поймала водителя, который пытался сбежать от сотрудников. Неадекватного автомобилиста патруль заметил на Енисейском тракте – при виде экипажа ДПС водитель «Тойоты Ист» резко перестроился в левый ряд и увеличил скорость. Когда полицейские попытались остановить подозрительное авто, водитель только прибавил газу.

Завязалась погоня, в ходе которой «Тойота» пыталась скрыться от полицейских в частном секторе. Однако наперерез водителю выехала еще одна полицейская машина, а преследующие его полицейские пригрозили открыть огонь. Мужчине пришлось тормозить и съезжать на обочину, вскоре он оказался задержан.

За рулем авто находился 32-летний житель Солнечного: по словам полицейских, у него наблюдались признаки опьянения. Тест на алкоголь ничего не показал, а вот ехать в наркодиспансер водитель наотрез отказался. На него составили протокол – мужчину ждет штраф и лишение прав на два года.