Красноярский депутат Дюков раскритиковал сериал «Красный Яр»

Фото: krskstate.ru

Депутат красноярского Горсовета Вячеслав Дюков в соцсетях устроил разнос сериалу «Красный Яр». Его снимали в Красноярском крае при участии местных актеров: действие картины происходит в 1860-х и 2020-х годах, а сюжет посвящен золотой лихорадке, которая случилась в крае в 19 веке.

– Сегодня мучительно досмотрел в записи такой ожидаемый и разрекламированный сериал «Красный яр». Да простят меня уж не знаю там кто. Пустая по содержанию, по необходимой сейчас морали, по профессионализму актеров, по художественному уровню, по исторической ценности поделка. Господи, ну для чего эта проходная чушь?, – возмутился в соцсетях Дюков.

Отметим, что сериал был посвящен 200-летию Енисейской губернии. Его снимали, в том числе, на Столбах и в красноярской «Гремячей гриве». Первые серии уже начали выходить на федеральном ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярцы поделились впечатлением о сериале «Красный яр» (подробнее)

Мнения разделились. Одной части зрителей понравилось все: красивые пейзажи, виды города. Другая часть раскритиковала сериал.