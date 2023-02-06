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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:56

«Атомфлот» показал кадры прокладки нового канала ледоколом на Енисее

Атомный ледокол сейчас работает на Енисее и в Енисейском заливе
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "Атомфлот"

Фото и видео: "Атомфлот"

«Атомфлот» опубликовал кадры работы атомного ледокола «Урал». Корабль сейчас работает в Красноярском крае – ранее ледокол, например, прокладывал подходный канал в Енисейском заливе. Сейчас же «Урал» проложил новый судоходный канал во льдах на Енисее, взамен прежнего, который стал труднопроходимым.

«Основная сложность состояла в том, чтобы сделать канал максимально комфортным для последующей проводки судов. Он должен быть с максимально плавными поворотами, а прямые участки без отклонений. Экипаж с задачей справился», – отметили в «Атомфлоте».