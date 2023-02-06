Красноярск упал в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Скриншот сайта IQAir

Еще утром Красноярск возглавлял рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Этот рейтинг публикует швейцарская компания «IQAir», которая производит системы очистки воздуха. По данным на 7 часов утра 5 января Красноярск прочно удерживал первую позицию, оставив позади китайские города Ухань, Пекин, Шеньян и Чэнду, а также Индийский Мумбаи.

А уже на 17 часов 6 февраля ситуация поменялась: Красноярск рухнул на девятое место. А пятерку лидеров составили Ухань, Чэнду, Мумбаи, Пекин и Дакка (Бангладеш).

Однако жителям сибирского города от этого ничуть не легче: красноярцы по-прежнему жалуются на сизую дымку с неприятным запахом, которая низко повисла над городом. Неприятный привкус во рту, головные боли, кашель – такие последствие режима черного неба, который был объявлен 1 февраля и уже трижды продлен в Красноярске, Ачинске, Назарово и Минусинске. Добавим, что по прогнозам синоптиков завтра, 7 февраля, ожидается ветер. Горожане шутят в соцсетях: нужен хороший шторм, чтобы выдуть накопившийся смог.