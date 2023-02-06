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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:28

В Красноярске 7 февраля подует ветер

Смог может уйти уже завтра
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 7 февраля подует ветер

В Красноярске 7 февраля подует ветер

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже 7 февраля в Красноярске после нескольких дней штиля подует ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Днем 7 февраля потеплеет до -8 градусов. День будет пасмурным, но бесснежным. Наконец подует ветер. Порывы будут хоть и слабыми, но ощутимыми – до 4 метров в секунду. Направление юго-западное.

Ночью похолодает до -12 градусов и пойдет снег. Ветер же останется на том же уровне, что и днем.

Напомним, что уже несколько дней Красноярск окутан смогом, а 5 февраля город оказался на первом месте по загрязнению. Многие связывают это с безветренной погодой.