В Красноярске 7 февраля подует ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже 7 февраля в Красноярске после нескольких дней штиля подует ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Днем 7 февраля потеплеет до -8 градусов. День будет пасмурным, но бесснежным. Наконец подует ветер. Порывы будут хоть и слабыми, но ощутимыми – до 4 метров в секунду. Направление юго-западное.

Ночью похолодает до -12 градусов и пойдет снег. Ветер же останется на том же уровне, что и днем.

Напомним, что уже несколько дней Красноярск окутан смогом, а 5 февраля город оказался на первом месте по загрязнению. Многие связывают это с безветренной погодой.