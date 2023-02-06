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НовостиЗдоровье6 февраля 2023 10:08

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 78 человек

Рассказываем ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае на 6 февраля 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 78 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 78 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 февраля в Красноярском крае зафиксирован очередной показатель заболеваемости коронавирусом. Инфицированы еще 78 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, всего в регионе ковидом с начала пандемии заразились 428 732 человека.

Статистика выздоровлений от коронавируса куда меньше - за сутки избавились от инфекции 47 человек, а всего, с начала пандемии, смог перебороть коронавирус 416 551 пациентов.

Смертность остается на том же уровне - за сутки скончался 1 человек, с начала пандемии – 11 250 человек.