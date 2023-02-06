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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 9:10

В Красноярске вновь продлили режим черного неба

Более чем на сутки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске вновь продлили режим черного неба

В Красноярске вновь продлили режим черного неба

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь продлили режим черного неба, уже в четвертый раз, начиная с 1 февраля. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что неблагоприятные метеоусловия продолжаться:

- в Красноярске и Минусинске – до 7 часов утра 8 февраля,

- в городах Ачинске и Назарово – до 19 часов 7 февраля.

Ситуация тяжелая: полный штиль и антициклон привели к тому, что в городах висит плотная серая дымка, а жители жалуются на недомогание. Специалисты продолжают мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.Ззарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций:

- в Красноярске по содержанию взвешенных частиц превышение до 4,6 раз

- в Минусинске – взвешенных веществ в 1,6 раз, оксида углерода в 1,6 раз,

- в Назарово – взвешенных частиц до 2,1 раза

- в Ачинске – взвешенных частиц в 1,8 раз.