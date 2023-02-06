В Красноярске директор двух управляющих компаний положил в карман 40 миллионов рублей от жильцов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директор двух управляющих компании попался на махинациях. Его обвиняют по статье «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием». Уголовное дело завели по материалам прокурорской проверки, после того, как энергоснабжающие организации заявили о крупных неплатежах.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, в период с апреля 2015 по май 2021 года обвиняемый руководил двумя компаниями: «Первая Городская Управляющая компания» и «Городская». Контролировал сбор денег от жильцов за коммунальные услуги. Но в какой-то момент решил, что они ему нужнее, чем ресурсоснабжающим организациям. И стал тратить на свои нужны. Итого размер ущерба составил 40 миллионов рублей, пострадали четыре энергоснабжающие организации.

Расследование дела завершено, его направили в суд на рассмотрение, а на имущество обвиняемого наложен арест. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, имущество пойдет в качестве компенсации за ущерб.