В Красноярске прокуратура временно закрыла загрязняющий воздух цех по переработке пластика

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В Советском районе Красноярска прокуратура приостановила работу цеха по переработке вторсырья. Организация не прошла проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Во время работы с пластиком в воздух выбрасывались фенол, формальдегид, аммиак и оксид углерода.

Руководитель компании нарушила целый ряд требований закона. В частности, в периоды НМУ не предпринимались никакие действия по уменьшению выбросов, не были установлены газоочистные установки.

Суд требования прокуратуры поддержал. Теперь организация сможет вновь приступить к работе после того, как будут устранены все нарушения.