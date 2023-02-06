В Железногорске сотрудница банка спасла 76-летнюю женщину от мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске сотрудница банка спасла 76-летнюю женщину от мошенников. Внучка потерпевшей обратилась в дежурную часть и рассказала о случившемся, попросив разыскать преступников, чтобы уберечь других.

Схема классическая: «с вашего счета пытаются похитить деньги». Пожилой женщине позвонили в вечернее время, на сотовый телефон, некий «представитель правоохранительных органов из Москвы». И начал убеждать ее, что с ее счета пытаются снять 300 тысяч рублей. Затем перезвонил «специалист банка». Женщина встревожилась, поверила и отправилась в отделение банка, чтобы снять деньги со своего настоящего счета и перевести их «на безопасную ячейку».

Наверняка мошенники убеждали бабушку никому не говорить. Однако в силу возраста она не могла упомнить их инструкций, поэтому обратилась за помощью к настоящей сотруднице. Та сразу поняла, что происходит и доказала ей: там – мошенники. В результате вызвали внучку, та и написала заявление в полицию.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что заведено дело по статье «Мошенничество».