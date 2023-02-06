Около 3 тысяч школьников Красноярского края начали изучать блоггинг, 3D-моделирование и картинг

Фото: правительство Красноярского края

В 15 районах Красноярского края открылось 40 площадок для обучения по дополнительным образовательным программам. Получать знания по таким современным направлениям, как блоггинг, картинг, графический дизайн, 3D-моделирование и другим, уже начали около трех тысяч школьников, сообщает правительство региона.

Все школы, где открылись площадки, оснащены современным лабораторным, цифровым, техническим и туристическим оборудованием и средствами обучения.

Каждая программа рассчитана на детей определенного возраста, от 5 лет до 18 лет. До 2030 года планируется занять в дополнительном обучении 75% школьников. На сегодняшний день эта цифра составляет 71%.